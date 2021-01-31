شركات إماراتية تشكل تحالفا لنقل ملياري جرعة من لقاحات كورونا

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووكالة أنباء الإمارات، إن شركات الإمارات للشحن الجوي، ومطارات دبي، وموانئ دبي العالمية ستساعد في "التوزيع العادل" لملياري جرعة من لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على الدول النامية في 2021.وفي تغريدة على تويتر اليوم الأحد، نقل المكتب عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس مطارات دبي، قوله إن الشركات الثلاث شكلت تحالفا لوجيستيا "لتسريع التوزيعالعالمي للقاحات المطلوبة بشكل عاجل عبر دبي".