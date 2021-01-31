سلطنة عمان تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسلم 100 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد أسترازينيكا" المُضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من إنتاج المعهد الهندي للأمصال واللقاحات.وقال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، إنه لا يمكن لمن تلقى الجرعة الأولى من لقاح " فايزر بيونيتك " أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا"، مشيرًا إلى أن الدلائل الأولية تُفيد بأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج باللقاحات المختلفة المُصَّنعة لمواجهة "كوفيد -19".وأكد وزير الصحة العماني، أنه لا يستبعد مُطلقًا الكشف عن حالات جديدة من المصابين بالسلالات الجديدة، لافتًا إلى أنه تم مخبريًا تسجيل 4 حالات في السلطنة.