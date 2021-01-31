«البورصة» تستهل تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف

تراجعت أسهم مؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من التراجعات الحادة لأسواق المال الأمريكية بختام تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة إفلاس عدة مؤسسات مالية على خلفية عمليات البيع على المكشوف.وانخفض المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11563 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4464 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2355 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3377 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية.في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 15 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلة الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، نايل ستي للاستثمار، 263 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم، وباعت إدارة شركة برايم القابضة للاستثمار المالية 100 ألف سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 17.2 الف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نايل سيتي للاستثمار، 700 ألف سهم، 86.6 ألف سهم، على التوالي.وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة العالمية للمستشفيات لشراء حتى 35.28 ألف سهم والذي يمثل حتى 49.99% من رأس المال المصدر لشركة مركز المنصورة الطبي، والعرض يتضمن سعر نقدي يبلغ 2.75 جنيه للسهم الواحد وفقًا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.في سياق منفصل، أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، تحقيق صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي لعام 2020، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 474%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.كما أعلنت شركة مطاحن شرق الدلتا، تحقيق أرباحًا صافية بلغت 52.44 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 49.94 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 5%، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 231.12 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 227.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.