سنغافورة تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 59 ألفًا و536 حالة.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة تضمنت 29 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها والبقية من المجتمع المحلي، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 59 ألفًا و196 حالة.