إصابة 10 فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر - أسيوط الزراعي بالقرب من مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: أسماء أحمد خليفة 23 سنة، مريم شريف أمين 24 سنة، ياسر علي إبراهيم 40 سنة، محمود عزمي جمال 39 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، يوسف السيد رزق 15 سنة مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمني، طه جمعة خليفة 22 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عبدالفتاح عبدالعظيم 22 سنة مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.كما نقلت سيارات الإسعاف فرجاني فرج الله سيد 69 سنة مصابًا بجرح قطعي بالرأس 10 سم، إيمان عوض السيد 20 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وأثنى مجهولة الاسم والهوية مصابة بغيبوبة، وجميعهم مقيمون بقرية الزاوية بمركز ببا.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.