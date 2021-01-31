الفلبين تسجل 2103 إصابات جديدة و80 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 2103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و80 حالة وفاة ناجمة عنه.وذكرت الوزارة أن حصيلة إصابات كوفيد -19 المؤكدة التي سجلتها الفلبين حتى الآن ارتفعت إلى 525 ألفا و618 إصابة، فيما ارتفع عددة الوفيات إلى 10 آلاف و749 حالة وفاة، وفقا لصحيفة "فلبين ستار" المحلية.كما أشارت الصحة الفلبينية إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 487 ألفا و551 شخصا بعد تعافي 10 آلاف و749 شخصا، فيما ما تزال هناك 27 ألفا و318 حالة نشطة.يذكر أن لدى الفلبين ثاني أكبر حصيلة من إصابات ووفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.