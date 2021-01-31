الحجرف يكشف أسباب إنهاء الخلاف الخليجي: التحديات أسرع مما نتوقع

أكد الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن اتفاق العلا الذي تم إعلانه خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ41 بالمملكة العربية السعودية، وضع الإطار والمبادئ العامة لإنهاء الخلاف الخليجي، مشيرًا إلى أن كل الأطراف متفقة على هذه المبادئ عن قناعة.وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في تصريح تلفزيوني خلال حديثه مع قناة "العربية" إن "مقاطعة 5 يونيو 2017 كانت تجربة غير مسبوقة في مسيرة مجلس التعاون وكانت أيضًا تجربة مؤلمة جدًا، وبالتالي بعد 3 سنوات ونصف عندما ترسخت القناعة بأنه لا يوجد من سيربح من استمرارية هذا الوضع بل أن الكل خاسر، وجدنا حكمة ورؤية قادة دول المجلس وما فرضته تحديات 2020 وما تطلبه من عمل جماعي، وبالتالي إصلاح البيت من الداخل كان متطلب أساسي كي نكون أكثر تماسكًا وقوة لمواجهة هذه التحديات".وأشار "الحجرف"، إلى أن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة "أسرع مما نتوقع"، وبالتالي، فإن أي تأخر في حسم أو طي هذا الملف والبدء في مرحلة جديدة سيكون له أثر، لافتًا إلى أن مجلس التعاون اليوم يدشن العقد الخامس من مسيرته كأكثر كيان تكاملي تعاوني أثبت رسوخه.وشدد على ضرورة عدم التوقف كثيرًا عما حدث، مضيفًا: "يجب أن نضع ما حدث أمام أعيننا كي نفهم تمامًا هذا الإطار ونضمن عدم تكراره، لكن الأهم أن نمضي للأمام"، مؤكدًا أنه لا توجد هناك عداوات وخلافات مستمرة خاصة في البيت الخليجي الواحد.وأوضح "الحجرف،" أنه هناك من راهن على تفكك مجلس التعاون الخليجي حتى قبل ساعات من التئام المجلس الأعلى في قمة العُلا، ولكن كان هناك عدد كبير راهن على ثبات وقوة وتماسك المجلس وقدرته على تجاوز هذه الخلافات.