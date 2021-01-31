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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«البيان» الإماراتية: بدء التطعيم ضد كورونا لحاملي إقامة دبي فوق 60 عاما

الأحد 31/يناير/2021 - 10:27 ص
التطعيم
التطعيم
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قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن هيئة الصحة في دبي، بدأت التطعيم بلقاح "سينوفارم" المضاد لـفيروس كورونا، في ثلاثة مراكز صحية، لتطعيم كافة المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق 60 عاما وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقًا، وذلك في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات، وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

وأضافت في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان "مناعة مكتسبة للوطن" أن الدولة تسارع الخطى مجددًا لتكون في مقدمة الدول تعافيًا من الجائحة، عبر حملة التلقيح المتواصلة للسكان، وتكثيف الجهود الطبية لتقليل الإصابات، والمراجعة المستمرة للإجراءات الاحترازية المتبعة في جميع المنشآت والمؤسسات، والتعاون المجتمعي في تطبيق كل ما من شأنه التصدي لهذا الوباء، والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت إن جهود الدولة أثمرت تصاعدًا في الإقبال على تلقي اللقاح، ضمن خطة وطنية تهدف للوصول بأعداد المطعّمين إلى أكثر من 50 % من السكان خلال الربع الأول من العام الجاري وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس أعلنت وزارة الصحة، أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأمس بلغ 3 ملايين و11 ألفا و162 جرعة، ليكون معدل توزيع اللقاح 31 ألفا و49 جرعة لكل 100 شخص وكانت ثمار الرعاية الفائقة التي توليها قيادة الإمارات لصحة المجتمع جلية، حيث أبرز أحدث المؤشرات، تصدّر الدولة عربيًا، وحلولها الثانية عالميًا في حملة التطعيم ضد "كوفيد-19".

وفي الختام قالت الصحيفة، إن علينا كأفراد دورا مهما في المساهمة بإيجابية ومسؤولية كاملة، في إنجاح جهود الإمارات لتكون بين الأسرع تعافيًا من هذه الجائحة، من خلال الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، وأخذ التطعيمات اللازمة لتحصين المجتمع.

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