الزراعة: إنشاء 670 بئرًا لحصاد مياه الأمطار بمطروح

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنفذ خطة واضحة لتحقيق الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى.وأوضح أن الوزارة قامت بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الأمطار، لتلبية الاحتياجات التنموية والزراعية في محافظة مطروح والمناطق الحدودية.وقال في تصريحات اليوم، إن مركز بحوث الصحراء ومركز التنمية المستدامة في مطروح انتهى من إنشاء 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار بمختلف مناطق الساحل الشمالي.وأضاف أن خطة التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار في الساحل الشمالي تستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 ألف متر 3 سنة، وتنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الأمطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان.وأوضح أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة إرشادية في سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية، كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.وأشار إلى تحسين القدرة الإنتاجية لمساحة 90 ألف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح، وزيادة إنتاجية الأغنام والماعز لحوالى 600 ألف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى.