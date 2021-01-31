الاتحاد الإفريقي ينظم معرضا للتجارة البينية في رواندا خلال سبتمبر

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تنظيم معرض للتجارة البينية الإفريقية فى رواندا خلال شهر سبتمبر القادم.وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان، أنه والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والحكومة الرواندية سيشاركون في تنظيم المعرض الثاني للتجارة الإفريقية البينية في العاصمة الرواندية كيجالى خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر القادم.وجاء في البيان أن معرض التجارة الإفريقية البينية هو معرض تجارى يتيح منصة لتبادل المعلومات التجارية والاستثمارية والسوقية، وسيساعد على تمكين البائعين والمشترين والمستثمرين والممثلين المعنيين للدول الأعضاء في الاتحاد من الالتقاء والنقاش وإبرام صفقات تجارية.وأضاف البيان أن هذا المعرض يتيح فرصة للعارضين لعرض خدماتهم وسلعهم وتبادل الآراء وإبرام صفقات تجارية.وأكد الاتحاد الإفريقي أن هذا المعرض يوفر أيضًا منصة فريدة ذات قيمة بالنسبة لرجال الأعمال لأنها ستمكنهم من الوصول إلى سوق إفريقية متكاملة تخدم ما يزيد على 1.2 مليار شخص ويزيد اجمالى الناتج المحلى فيها على 5ر2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه السوق أقيمت بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.