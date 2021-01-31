16 مصابًا في تصادم على طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي

وقع صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لأحد الشركات وسيارة ميكروباص على طريق «الإسكندرية - القاهرة الصحراوي» في اتجاه القاهرة.ودفعت مديرية الصحة بالإسكندرية - بحسب بيان لها - فور تلقي البلاغ، بـ7 سيارات إسعاف فورًا إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين وعددهم 16 مواطن إلى مستشفى جمال حمادة المركزى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ، وإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة اللازمة لهم.وأوضح البيان الصادر عن المستشفى، أن المصابين 14 رجلًا وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة، والإصابات أغلبها عبارة عن كدمات بسيطة بأماكن متفرفة دون كسور وتم تقديم العلاج لها فى المستشفى، ما عدا مصاب واحد أصيب بكسر في الضلوع وتجمع هوائي بالرقبة تم تحويله إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج.