تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع كفاءة ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".وأكدت قيام ممثلي الجهاز المركزي للتعمير، والأجهزة المعنية بالمحافظة بحصر احتياجات هذه القرى من خدمات مختلفة، والتي يأتي بيانها كالتالي، قرى تتبع مدينة كفر سعد "الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية"، وقرية كفر الوسطانى "كفر الوسطاني والبدراوى وأبو راشد"، وقرية المحمدية وتوابعها "المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان"، وأيضًا قرية كفر سعد البلد "كفر سعد البلد والنواصرية" وقرية السوالم، وقرية كفور الغاب بتوابعها" كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر "و وقريتى كفر سليمان البحرى واللوزى وكذا قريتى كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة، قرية ميت أبو غالب وتوابعها" الزهراء"، قرية أم الرزق، قريتى العباسية، والإبراهيمية البحرية، قريتى كفر المرابعين الشرقية وأبوعياد.وقالت محافظ دمياط، في تصريحات لها، إنه تم وضع هذا المشروع القومى العملاق على رأس اهتمامات المحافظة وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كافة الأعمال التي يتطلب تنفيذها بهذه القرى بكافة القطاعات، حيث سيتم تنفيذ عدد ٥٢٥ أعمال طرق داخلية بتكلفة ١.١٦١ مليار جنيه، وكذا ٢٩ مشروع إنارة عامة بتكلفة ٦٦ مليون جنيه وعدد ١٦ مشروع لتحسين البيئة و٣٢ مشروع بقطاع مياه الشرب بتكلفة ٣٠١ مليون جنيه و٢٨ مشروع بقطاع الصرف الصحى بتكلفة ٨٩٤ مليون جنيه، وأيضًا ٢٦ مشروع بقطاع الكهرباء بقيمة ٩٩ مليون جنيه ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة ٢٨٨ مليون جنيه، فضلًا عن عدد ١٧ مشروع بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة ٢٣٦ مليون جنيه، و٢٩ مشروع بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة ١٧٦ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى ٤٨ مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة ١١٤ مليون جنيه، و٣ مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة ٢٩ مليون جنيه، و٣ مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة ١٤ مليون جنيه و٨ مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة ٦ ملايين جنيه و٢٩ مشروع توصيل الغاز الطبيعى بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه و٤ بقطاع الطب البيطرى بتكلفة ٨ ملايين جنيه، و٢٨ مشروع بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة ٤٤ مليون جنيه بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه تقريبا، هذا إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة.وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك تكاتف للجهود لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات للإسراع فى معدلات تنفيذ هذه الأعمال، منوهة إلى أنه تم مؤخرًا عقد اجتماع تنسيقي مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وممثلى وزارتى التنمية المحلية والزراعة، لبحث آليات تحديد الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والتوابع بمركز كفر سعد لتوصيل الخدمات المختلفة لهذه المناطق.وذكرت محافظ دمياط أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.