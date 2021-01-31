مقتل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى الضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطيني اليوم الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها بمقتل فلسطيني عقب إطلاق نار إسرائيلي استهدفه في جنوب بيت لحم.وأفادت الوزارة بأن القتيل لم تُعرف هويته على الفور، بعد أن احتجز الجيش الإسرائيلي جثته.وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده على حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة آرئيل قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله فيما لم يبلغ عن إصابات في صفوف الجنود.وكان شاب فلسطيني قُتل يوم الثلاثاء الماضي في سلفيت بالضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه حاول تنفيذ عملية طعن وتم قتله على الفور.