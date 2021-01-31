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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

50 ألف جرعة من أسترازينيكا تصل إلى مصر خلال ساعات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:28 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
فاتن غلاب
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تصل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، شحنة من لقاحات كورونا المصنعة في دولة الهند، تقدر بنحو 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك ضمن جهود الدولة وسعيها في توفير لقاحات الفيروس من مصادر متنوعة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الشحنة سوف تصل القاهرة، في غضون ساعة من الآن على متن رحلة تابعة للخطوط الإماراتية رقم EK927، حيث تصل إلى مطار القاهرة قادمة من الهند عن طريق العاصمة الإماراتية دبي، في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا الهندي، بمطار القاهرة عدد من المسئولين بوزارتي الصحة والخارجية.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوري لشئون الصحة والوقاية، أعلن مساء أمس السبت، أن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل  تدريجي، وأشار إلى وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لـ مصر.

وقال عوض تاج الدين، إن اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح أسترازينيكا مصنعة في الهند، وإن السيدات الحوامل لن يحصلن على التطعيم في الفترة الحالية، لأن التطعيمات تمت الموافقة عليها  بشكل طارئ، وستكون الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على اللقاح.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح ولا نعتمد على جهة واحدة، وأن مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولدينا احتياطي استراتيجي من الأجهزة والمعدات.

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