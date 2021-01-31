«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

يقال أن الشخص يشعر بقرب أجله في كسر لقاعدة "الموت يأتي فجأة"، يبدأ في التقرب من أحباءه ويطلب الدعاء لهم، أمر حققته سارة أشرف الشهيرة بـ"سارة الحويني"، ابنة قرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، والتي تنبأت بموتها قبل عام مضى، والشهر الذي سيحدث فيه ذلك أيضا، وفق والدها، ما سبب ذهولا وسط أهالي المحافظة، وترحم عليها الألاف وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للفقيدة.تعد سارة البالغة من العمر 23 عاما، أشهر محفظي القرأن الكريم مجانا بقريتها بجانب دراستها في مجال التمريض، وتشتهر وسط جيرانها ومعارفها بـ"الملاك" لدماثة خلقها ولتوافر جميع الصفات الطيبة بها، حسبما قال أهالي قريتها لـ"الدستور"، مؤكدين أنها بالفعل قد تنبأت بموتها شهر يناير من العام الماضي 2020 في تدوينه نشرتها على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ذاتها التي أعادت نشرها قبل وفاتها بأيام في يناير الحالي.يقول أشرف فرج، والد سارة، أن ابنته أخبرت القريبين منها بميعاد وفاتها قبل عام مضى، وبالفعل صدق حديثها وهو ما سبب صدمة للجميع، موضحا أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد لمدة 20 يوما لكنها استطاعت الإفلات منه رغم تدهور حالتها الصحية حينها، لتدخل سارة بعد ذلك في غيبوبة مفاجئة أدت لوفاتها، وحينما تم توقيع الكشف الطبي عليها اتضح أنها أصيبت بمرض "السكر"، ولم يكن أحد يعرف حتى هي، وماتت فجأة متأثرة بإحدى غيبوبات المرض يوم عيد ميلادها كما تنبأت.وأضاف والد سارة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التدوينة التي كتبتها "سارة" قبل عام لم تكن هي النبؤة الوحيدة على وفاتها، فقد نشرت وصيتها قبل وفاتها بعدة أيام مطالبة فيها بالدعاء لها وهي داخل القبر ومسامحتها، ومعلنة مسامحتها للجميع، لتكتب بعدها بأيام عبارة أخرى على حسابها قائلة: "أنا بموت ادعولي"، لتكون تلك أخر كلماتها التي دونتها قبل وفاتها، والذي سبب فاجعة لأهل قريتها، وتم الصلاة عليها بمسجد عباد الرحمن بالقرية ودفنها وسط جمع غفير من المشيعين.وأوضح أشرف فرج، أن سارة قد فسخت خطوبتها لأنها انتظرت موتها، وكانت دائما ما تردد "أنا بنت الأخرة مش بنت الدنيا".