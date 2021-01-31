بحضور خالد فودة.. «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» ندوة بالأعلى للإعلام

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم؛ ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.