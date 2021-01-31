عازة محمد مديرا عام للعلاقات العامة بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا رقم 201 لسنة 2021 بتعين عازة محمد حسن، مديرا عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف لمدة عام.يذكر أن عازة محمد حسن، قد تخرجت عام 1988 من جامعة القاهرة فرع بنى سويف، وتم تعينها عام 1990 بالعلاقات العامة بجامعة القاهرة، وتدرجت في المناصب حيث تم تعينها أَخِصائيّ علاقات عامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1991 وحتى 2003، ثم تعينها مديرا لإدارة العلاقات العامة بجامعة القاهرة فرع بنى سويف من عام 2003 وحتى 2016، ثم مديرا عام للعلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف عام 2016 وحتى 2018، ثم استشاري إدارة عامة من عام 2018 وحتى 2020 قبل صدور قرار وزير التعليم العالي عام 2021 مديرا عام العلاقات العامة والإعلام بجامعة بنى سويف لمدة عام.ووجهت مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة شكرها للدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف على اختياره لها ودعمه والوقوف بجانب العاملين داخل الجامعة لاستكمال مسيرة نجاح العملية التعليمة.