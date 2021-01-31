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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة في القاهرة خلال ديسمبر

الأحد 31/يناير/2021 - 10:12 ص
مخالفة لمنشآت
مخالفة لمنشآت
دعاء جابر
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قال محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، إن المديرية تلقت خلال شهر ديسمبر الماضي، 965 شكاوى، منها 181 شكوى تم تسويتها وديًا، وتم إحالة 202 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 89 شكوى، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخري طبقًا للاختصاص، وتبقى 465 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية، إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 190 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبيًا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1956 شهادة قياس مستوى مهارة، و1957 رخصة مزاولة مهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 433 منشآت دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 500 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 116 شكوى، وتم تسويتها بالكامل وديًا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 137 منشأة، وإعادة التفتيش على 298 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 103 محاضر سلامة وصحة مهنية ومحضر تراخيص، كما تم بحث 4 شكاوى، وعقد 10 ندوات توعية.

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