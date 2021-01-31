رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموجة الجديدة من «كورونا» تؤثر على النشاط الصناعى للصين

الأحد 31/يناير/2021 - 10:22 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
كشفت أرقام رسمية الأحد، عن أن نشاط المصانع في الصين تباطأ بشكل طفيف في يناير، بينما كانت السلطات تعمل بسرعة للحد من موجة جديدة لفيروس كورونا في شمال البلاد.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المقياس الرئيسي للنشاط الصناعي 51.3 هذا الشهر مع تشديد ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات مكافحة وباء كورونا، قبل السنة القمرية الجديدة.

ويشكل هذا الرقم تراجعًا طفيفًا عن ديسمبر عندما بلغ 51.9 على الرغم من أنه لا يزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينج، إنه «في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعات محلية من الوباء في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، وتأثر إنتاج وتشغيل بعض الشركات مؤقتًا»، لافتًا إلى أن «أن فترة السنة القمرية الجديدة هي تقليديًا خارج وقت الذروة للصناعات التحويلية».

وتشير البيانات الجديدة إلى أن مناخ الأعمال لا يزال ضعيفًا بالنسبة للشركات الصغيرة على الرغم من انتعاش الاستهلاك المحلي قبل فترة الأعياد.

وأكد مكتب الإحصاء أن الطلب على الصادرات تباطأ بعد عيد الميلاد، مع استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.

أما مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، فقد انخفض إلى 52.4 في يناير مقابل 55.7 في الشهر الذي سبقه فيما يشير إلى أضرار أكبر ألحقتها به ظهور الفيروس من جديد.

وقال لو تينغ كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا لوكالة فرانس برس إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعا في زخم النمو الضعيف بسبب الإجراءات الحكومية لاحتواء الموجة الجديدة لـ«كوفيد-19»، بما في ذلك تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة فرض الإغلاق وحظر السفر في بعض أجزاء الصين.

وأضاف أن «الارتفاع الموسمي الحتمي في تنقل السكان والتجمعات العائلية في الأسابيع المقبلة وإن كان من المحتمل أن يكون أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، قد يؤدي إلى إبقاء تدابير الوقاية من كوفيد-19 لفترة أطول».

لذلك قد يسجل النشاط غير الصناعي مزيدًا من التراجع في فبراير، حسب لو تينج.

لكنه أضاف أنه مع تشجيع العمال المهاجرين على البقاء في المدن التي يعملون فيها هذا العام بدلًا من العودة إلى ديارهم، فقد ينتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قليلًا في الشهر المقبل.

موضوعات متعلقة

أسبوع الآلام.. وفاة 4 فنانين تحول الوسط الفنى لسراديق عزاء

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

الصور

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

شابة تفقد 50 كيلوجراما من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم