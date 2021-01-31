بلجيكا: وصول 80 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا فى 7 فبراير

أعلن فريق العمل المعني بالتطعيم في بلجيكا عن أن أول مجموعة من لقاح "أسترازينيكا" السويدية البريطانية سيصل البلاد في 7 فبراير المقبل والبالغ عددها 80 ألف جرعة، كما تم تحديد موعد التسليم الثاني (200 ألف جرعة) في 17 فبراير المقبل.وقال زافيه دو كويبر رئيس وكالة الأدوية الفيدرالية في بلجيكا حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية اليوم الأحد إنه تم إعطاء الضوء الأخضر بتسويق لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا ولكن بشروط، أنه بنهاية هذا الأسبوع، سيتم إرسال تقرير التقييم الأوروبي العام إلى بلجيكا حيث سيتعين على مجلس الصحة الأعلى أن يدرس بعمق استنتاجات السلطات الأوروبية بشأن لقاح "أسترازينيكا".ومن جهتها تؤكد سابين ستوردور القائدة المشاركة لمجموعة فريق عمل التطعيم أن التأخيرات لا تؤثر على حملة التطعيم بطريقة أساسية في الوقت الحالي، موضحة أنه نظرا للعدد المحدود من الجرعات يتم وضع حد أقصى للتطعيمات الجديدة حتى لا تتعرض الحقن الثانية للخطر.ومن المقرر أن يقدم المجلس الصحي الأعلى في بلجيكا توصياته بشأن استخدام هذا اللقاح لبعض الفئات المستهدفة، إما أن يأذن بها بنفس الطريقة المتبعة في اللقاحين الآخرين (فايزر ومودرنا) من سن 18 عاما ودون قيود بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنا، إما أن تكون هناك قيود على مجموعات معينة.ولم يبق سوى 7 أيام أمام المجلس الصحي الأعلى لتحديد طرق إعطاء هذا اللقاح.وحتى الآن، تلقى 271 ألف شخص الجرعة الأولى وتم بالفعل تطعيم 13 ألف شخص بالجرعة الثانية وفي الأسبوع المقبل، سيتلقى ما يقرب من 81 ألف شخص جرعة ثانية، وهذا يعد رقما كبيرا نظرا للتأخير في التسليم وانخفاض كمية اللقاحات التي تم تسليمها مؤخرا لبلجيكا حيث يتعين على السلطات في البلاد مواصلة جدول التطعيم.ومع تأكيدات تسليم اللقاح الجديد، يعتقد فريق العمل المعني بالتطعيم بإمكانية رفع السقف قليلا الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي حيث يمكن تطعيم 625ر58 شخصا لأول مرة اعتبارا من الأسبوع المقبل بدلا من 300ر54 شخص.