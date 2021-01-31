رئيس جامعة الفيوم عضوا في لجنة مؤتمر الكيمياء الخضراء والهندسة البيئية بإيطاليا

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اختياره عضوا ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للكيمياء الخضراء والهندسة البيئية المقرر عقده بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 2-4 ديسمبر المقبل.ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه مجموعة من العلماء البارزين من (فرنسا وإيطاليا وأمريكا واستراليا وكندا والبرازيل والصين والمجر)، إلى التقاء مجموعة من العلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم متعددي التخصصات لتقديم وتبادل الأفكار المتعلقة بالكيمياء الخضراء والهندسة البيئية وتقديم حلول كيميائية وهندسية تخفف الضغط على موارد الأرض المختلفة والغلاف الجوي والصحة البيئية، إضافة إلى تركيز الاهتمام على الإنجازات البارزة التي تحققت مؤخرا في مجال الكيمياء الخضراء والهندسة البيئية والاتجاهات المستقبلية في تلك المجالات الحيوية.