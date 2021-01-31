يحقق جزءا من أحلامه.. توقعات برج الجدي خلال شهر فبراير 2021

- مهنيا



- صحيًا



-عاطفيًا



لكل برج صفاته الخاصة ولكل برج أيضا توقعات خاصة به بخلاف غيره، ومن الأبراج التي سوف يكون لهم حظ كبير في شهر فبراير أصحاب برج الجدي، فسوف يحققون جزءا كبيرا من أحلامهم خلال هذا الشهر بحسب خبيرة الفلك والأبراج ندي عادل.في شهر فبراير تتح له الفرص ليتحدث عن مشاريعه القادمة ويمضي ويوقع علي عقود كثيرة حتي يجني ثمار نجاحه في منتصف العام الجاري، ومن الآن يعمل بتوقيع العقود الخاصة بالعمل والتي ستجلب له الحظ العلاقات والمعارف، ويأتي له بعض الفرص بالتعامل مع احد من الخارج البلاد والوطن بمشاركة في مشروع حافل.الصحة جيدة ولكن يواجه مرض في أحد المقربين له يحزنه قليلا، ويتعثر أحد المقربين منه ماديا ولكنه يمد يد المساعدة له.يلاحظ أن الحبيب بدأ في تغيير نفسه من أجله، ولكنه ينشغل كثيرا في طموحه وعمله ويميل إليهم اكثر ويبتعد عن أي ضوضاء من أجل جني المال وإكمال المشاريع.