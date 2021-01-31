شروط الحصول على رخصة قيادة مهنية وفقا لقانون المرور الجديد

انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، السبت الماضي، من إقرار المادة المتعلقة بإصدار رخص القيادة المهنية والخاصة وفقًا لتعديلات قانون المرور الجديد، ونوضح خلال السطور التالية كيف تحصل على رخصة قيادة مهنية.1- لا يقل السن للحصول على رخصة مهنية عن 21 عامًا وعلى الرخصة الشخصية عن 18 عامًا.2- لابد من إجراء تحليل الكشف عن مواد مخدرة قبل تسليم الرخصة.3- الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.4- اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة.5- اجتياز الفحص الطبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة.6- ألا يوجد على المتقدم أحكام سواء مخدرات أو مخلة بالشرف.7- تقديم 4 صور شخصية 4 في 6.8- تقديم شهادتين طبيتين نظر وباطنة.9- تقديم صورتين من بطاقة الرقم القومي.10- ألا يكون حصل على حكم سابق في جريمة قتل، أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.