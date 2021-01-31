بعد معارك على زعامتها.. طبيب نفسي ينفصل عن العشيرة المحمدية

أعلن الدكتور إبراهيم مجدي، الأستاذ الاستشاري بالطب النفسي والقيادي بالعشيرة المحمدية الصوفية والطريقة المحمدية الشاذلية، أنه لم يعد له علاقة من قريب أو بعيد الان بالعشيرة المحمدية الذراع الدعوية للطريقة المحمدية الشاذلية، وأنه ترك الطريقة بعد الاحداث المؤسفة التي حدثت بها في الأيام الأخيرة من صراع محتدم على زعامة هذه الطريقة.و أكد استشاري الطب النفسي، أنه يشعر بغاية الألم والأسف لأنه سينهي علاقته بمكان أمضي فيه أجمل أيام عمره وطفولته وشبابه في جو روحاني وإيماني بعيدا عن صراعات الدنيا، وذكر أن والده الراحل دكتور مجدي حسين كان عضو مجلس إدارة العشيرة وأوصاه بالعشيرة خيرا، خاصة أن الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، بشر الدكتور إبراهيم بانه سيخلف والده في الطريقة ولكن ما يحدث الان في الطريقة ليس له علاقة مطلقا بما تربي عليه تعلمه وتلقاه، عن الشيخ محمد زكي إبراهيم، رائد ومجدد التصوف في العصر الحديث.