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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«القوى العاملة» تعين 6576 شابا بالقاهرة خلال ديسمبر

الأحد 31/يناير/2021 - 10:09 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6576 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 21544 شابًا، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 50 منحة مولود بإجمالى 103 آلاف جنيه، و22 منحة زواج بمبلغ 66 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و8 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 16 ألف جنيه، فضلًا عن عمل 3 عمليات جراحية بمبلغ 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 207 ألف جنيه لـ 84 حالة.

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