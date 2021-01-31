«الصحة الفرنسية»: مخاوف من حدوث موجة جديدة من كورونا

أعلن "أوليفييه فيران" وزير الصحة الفرنسي أن هناك مخاوفا من حدوث موجة جديدة من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ لا سيما بسبب التأثيرات المحتملة للسلالة البريطانية، ولكن ربما يمكن فرنسا تجنبها في إشارة إلى وجود "تباطؤ طفيف" في الإصابات.وقال "فيران" حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد إنه اتخذ مجلس الدفاع الفرنسي يوم الجمعة الماضية القرار بعدم إعادة فرض حظر ثالث فإن ذلك يعود إلى ارتفاع طفيف في عدد حالت الإصابة اليومية الجديدة خلال أربعة أيام.وأوضح أنه "يمكن أن يسمح التباطؤ الطفيف في عدد الإصابات بالفيروس للوزارة بمراقبة ما سيحدث خلال أيام قليلة"، لافتا إلى أن كل شيء يشير إلى أن موجة جديدة يمكن أن تظهر بسبب هذه السلالة ولكن ربما ستتمكن الدولة من تفاديه بفضل الإجراءات التي اتخذتها وفرضتها في وقت مبكر والتي يطبقها الفرنسيون.وأضافت القناة أن نتائج التحقيق الثاني حول السلالة البريطانية الذي تلقاه الوزير "فيران" مؤخرا تفيد بأن تداول هذه السلالة يتزايد بنسبة 50٪ كل أسبوع ولكن بشكل أقل كثافة عن بقية الدول حيث تم تسجيل زيادة تتراوح بين 70 إلى 100٪.يذكر أن فرنسا سجلت 242 حالة وفاة مرتبطة بفيروس (كوفيد-19) في المستشفيات أمس السبت حيث دخل 192 مريضا وحدات الرعاية المركزة ويتلقى حاليا 27242 مريضا بالفيروس علاجهم بالمستشفيات.