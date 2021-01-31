افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور جنوب الأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية أصفون، بحضور كل من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وإبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.يتضمن المركز 5 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات وتم تخصيص عدد 1 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم، وتبلغ مساحته حوالي 130 متر مربع وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.وقال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، اإنه من المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية أصفون، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحًا أن المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي؛ لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه نجحت المديرية فى السير على خطى الدعم الكبير للمواطنين بإنشاء 14 مركز للخدمات التموينية المتطورة، وذلك لإنهاء طوابير المواطنين أمام مكاتب التموين بعد تحويل الكثير منها إلى مراكز أداء خدمة وقصر أداء عملها على المواطنين فقط، حيث يتم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف او فصل اجتماعى بسهولة ويسر حتى أصبح الحصول على الخدمة لا يتعدى من 10 الى 15 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيًا.يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.