افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور جنوب الأقصر
الأحد 31/يناير/2021 - 10:04 ص
شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، افتتاح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية أصفون، بحضور كل من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وإبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك عقب انتهاء عمليات تجهيزه وفرشه بالكامل لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
يتضمن المركز 5 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات وتم تخصيص عدد 1 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم، وتبلغ مساحته حوالي 130 متر مربع وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، اإنه من المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية أصفون، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحًا أن المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي؛ لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.
وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه نجحت المديرية فى السير على خطى الدعم الكبير للمواطنين بإنشاء 14 مركز للخدمات التموينية المتطورة، وذلك لإنهاء طوابير المواطنين أمام مكاتب التموين بعد تحويل الكثير منها إلى مراكز أداء خدمة وقصر أداء عملها على المواطنين فقط، حيث يتم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف او فصل اجتماعى بسهولة ويسر حتى أصبح الحصول على الخدمة لا يتعدى من 10 الى 15 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيًا.
يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.
يتضمن المركز 5 شبابيك وصالة انتظار للمواطنين وغرف حفظ المستندات وتم تخصيص عدد 1 شباك لكبار السن وأصحاب الهمم، وتبلغ مساحته حوالي 130 متر مربع وتم تجهيزه بجميع الأجهزة بما فيها النداء الآلي وحاسبات آلية وكافة المكاتب والمقاعد من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، اإنه من المقرر أن يقدم مركز الخدمات التموينية الجديد بقرية أصفون، خدمات متكاملة للمواطنين تكون مهمتها تلقي طلبات المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة، مثل استخراج بطاقات التموينية وبدل التالف أو الفاقد أو الفصل الاجتماعى أو إضافة المواليد، وتقديم خدمات تموينية متطورة تعمل وفقًا للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة، والذى سيعمل على إنهاء الطوابير أمام المكاتب التموينية، موضحًا أن المركز تم مده بأجهزة الكمبيوتر لتسجيل بيانات طلبات المواطنين على الشبكة الإلكترونية وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي؛ لمراجعة البيانات وتنفيذ الخدمات المطلوبة.
وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه نجحت المديرية فى السير على خطى الدعم الكبير للمواطنين بإنشاء 14 مركز للخدمات التموينية المتطورة، وذلك لإنهاء طوابير المواطنين أمام مكاتب التموين بعد تحويل الكثير منها إلى مراكز أداء خدمة وقصر أداء عملها على المواطنين فقط، حيث يتم استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف او فصل اجتماعى بسهولة ويسر حتى أصبح الحصول على الخدمة لا يتعدى من 10 الى 15 دقيقة داخل مركز الخدمة المتطور من خلال منظومة تسجيل بيانات طالب الخدمة إلكترونيًا.
يأتي ذلك ضمن خطة التطوير ولمواكبة التحول الرقمي وتنفيذًا لتعليمات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، من أجل تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بجودة وكرامة.
مركز الخدمات التموينية
مركز الخدمات التموينية
مركز الخدمات التموينية
مركز الخدمات التموينية
مركز الخدمات التموينية
مركز الخدمات التموينية