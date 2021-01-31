في ذكري ميلادها.. ياسمين كساب من موديل «كليبات» لعالم التمثيل

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة ياسمين كساب، التي تتميز بأداء قوي، أمتعت جمهورها في عدد من الأعمال الفنية.و كانت "ياسمين" قد بدأت حياتها كموديل في بعض الكليبات والإعلانات، ثم اشتركت في برنامج مقالب مع الفنان حسين الامام، ثم انطلقت إلى عالم التمثيل.و تختار الفنانة ياسمين كساب إطلالاتها بشكل مختلف حيث تحرص دائما علي أن تكون مختلفة بشكل كبير عن باقي فنانات جيلها، وتختار ما بين الأزياء العصرية والبسيطة في نفس الوقت، ودائما ما تختار الألوان المبهجة.و تفضل ياسمين كساب اللون الأسود في شعرها، ودائما ما تختار تسريحات شعر بسيطة، وتفضل دائما تسريحات الشعر الكلاسيكية المرفوعة.