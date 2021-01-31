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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تمهيدا لتشغيلهم.. «مصر بكم أجمل» تدرب 25 شابا وفتاة من أصحاب الهمم

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، لتدريب ٢٥ شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، لتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من ذوى القدرات الخاصة، تمهيدا لاستلامهم العمل.

لفت سعفان إلى أن المبادرة تنفذها الوزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقال: إن المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" تم إطلاقها أواخر ديسمبر الماضي وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.

وتابع قائلا: إن برنامج التدريب تمثل في تدريب الشباب والفتيات على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فضلا عن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسؤول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة، إنه تم إضافة التدريب على العمل عن بعد لذوي القدرات الخاصة، للاستفادة من كفاءتهم ودمجهم بسوق العمل.

وقام أحمد جابر وكيل المديرية وفريق عمل المديرية بتوفير ٢٥ فرصة عمل مختلفة المتدربين بالبرنامج الأول، وانتهت فعاليات البرنامج بتوزيع شهادات التدريب للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبى وبمشاركة بعض أصحاب الأعمال الذين أثنوا كثيرا على حرص وزارة القوى العاملة للوصول للقرى والنجوع للبحث واكتشاف الكفاءات من ذوى القدرات الخاصة الذين هم بحاجة إليهم.

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