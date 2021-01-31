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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«التاريخ المجهول لأقباط مصر».. دورة علمية بمكتبة الإسكندرية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:01 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، دورة علمية مكثفة، تحمل عنوان "التاريخ المجهول لأقباط مصر وبطاركتها في القرن 14م"، والتي يحاضر فيها الدكتور يوحنا نسيم يوسف، أستاذ القبطيات بجامعات أستراليا والسويد.

تقام الدورة عن طريق البث عن بُعد "Online"، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2، 3 فبراير 2021، بواقع محاضرتين لليوم الواحد على أن تبدأ المحاضرة الأولى في تمام الساعة 2.00 بعد الظهر وتليها المحاضرة الثانية في تمام الساعة 4.00 مساءً.

و تتناول الدورة تاريخ الأقباط خلال القرن الرابع عشر الميلادي متناولة تفصيليًا تاريخ آباء بطاركة تلك الفترة منطلقة من بداية حبرية البابا يؤانس بن القديس وحتى أواخر حبرية البابا متاؤس الكبير، وتلقي الضوء على أحوال الأقباط في المجتمع ككل مرورًا بكل طوائف الشعب وتباين أدوارهم على كافة الأصعدة، وأهم الأحداث التي مرت على مصر خلال تلك الحقبة، وتأثيراتها وأهم المصادر التاريخية التي تناولت تلك الفترة، وتتأتى هذه الدورة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.

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