تداول 25 سفينة بضائع عامة وحاويات بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول 25 سفينة بضائع عامة وحاويات بالميناء.وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27500 طن، تشمل 9744 طن رمل، و12330 طن فوسفات، و2983 طن يوريا، و943 طن ورق مناديل، و1500 طن زيت طعام، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37720 طنا، تشمل 26350 طن ذرة، و368 طن حديد، و11002 طن خردة.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1555 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب وهولندا وسريلانكا والمانيا وسنغافورة وهونج كونج وسلوفينيا والصين والهند واسبانيا وكرواتيا، وبلغ عدد الحاويات الواردة 162 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1381 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 81424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48213 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 2450 شاحنة.