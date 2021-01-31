«تصديري الصناعات الغذائية»: استثناء نوعي فول من حظر التصدير

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نجاح جهود المجلس بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الحصول على موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التجارة والصناعة، في استثناء الفول المجمد والأخضر المعلب من القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2021.وجاءت تحركات المجلس استجابة للشركات المصرية حفاظًا على تعاقدات تلك الشركات وعلى النجاحات التى حققتها مصر فى الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى لحصيلة صادرات تلك المنتجات.وتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة ووزير التموين والتجارة الداخلية على الاستجابة لطلب المجلس.