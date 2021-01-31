رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقررة أممية تدعو في اليوم العالمي لمرض الجذام للقضاء على التمييز

الأحد 31/يناير/2021 - 09:59 ص
اليوم العالمي لمرض
اليوم العالمي لمرض الجذام
وكالات
طباعة
دعت خبيرة حقوقية إلى التعلم من تاريخ النضال ضد مرض الجذام لمحاربة أي وباء أو جائحة، وحثت على القضاء على التمييز وازدواجية المعايير.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمرض الجذام، قالت الخبيرة الحقوقية، أليس كروز، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، إن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد خذلت المصابين بالجذام والمتأثرين "بالمعايير المزدوجة".

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنها القول:"شهد العالم الآثار السلبية الهائلة لكورونا والأزمة التي ولدتها الجائحة، من الحرمان من الحق في الحياة الأسرية والتعليم والسكن والتوظيف إلى العنف المنزلي والجنسي، للأسف، هذا ما يعانيه المصابون بالجذام (المعروف أيضا باسم مرض هانسن) منذ آلاف السنين".

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام، إلى أنها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، تلقت العديد من التقارير حول التأثير السلبي غير المتناسب على المصابين بالجذام في العديد من البلدان، وأنها كتبت رسالة مفتوحة للحكومات بهذا الشأن.

وأعربت " كروز" عن قلق شديد لأنه منذ منتصف عام 2020 لم يتم تقديم الأدوية الأساسية لعلاج المرض في بعض الدول لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، ومن بين هذه الدول البرازيل.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن البرازيل بها أعلى معدل إصابة لكل 100 ألف شخص (بمعدل 28 ألف حالة سنويا)

وأشارت الخبيرة الحقوقية إلى العديد من الدروس التي يمكن استقاؤها من تاريخ نضال الأشخاص المتضررين بسبب الجذام ضد جميع أشكال العنف والتمييز، مضيفة "الدرس الأبرز هو أنه لا يوجد إعادة بناء أفضل إذا فشلت الدول في وضع أولئك الذين تركوا في الخلف في مركز التعافي".

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا غدًا

تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل فتاة صدمها نجل رجل أعمال بالغردقة

الصور

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

شابة تفقد 50 كيلوجراما من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم