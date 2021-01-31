تشغيل أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في الأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، افتتاح أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعى، وتحويل السيارات للعمل بالغاز، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشغيل أول محطة ومركز تحويل للسيارات بالغاز الطبيعي، وتم تحويل أكثر من 25 سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى بنجاح، مما يحقق مردود اقتصادى وحفاظا على البيئة، وكذلك جارى الإسراع فى إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة.وكانت قد انتهت محافظة الأقصر من تجهيزات أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى من أصل 5 محطات مقرر إنشاؤها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت شركة غازتك من تجهيز المحطة والتى تأتى ضمن المشروع القومى الرئاسى لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة.