رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسى فكي يبحث في القاهرة التطورات على الساحة الإفريقية

الأحد 31/يناير/2021 - 10:10 ص
محمد موسى فكى
محمد موسى فكى
وكالات
طباعة
وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى محمد موسى فكى، إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الإفريقية قبل أيام من القمة الإفريقية في الشهر المقبل.

وكان " فكى " قد ترأس الأربعاء الماضى بمقر الاتحاد بأديس أبابا أول أعمال القمة الإفريقية في نسختها الـ34، باجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة واجتماعات لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، حيث تعقد القمة هذا العام في ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريد"، كأهم قطاعات حيوية وأكثرها تأثرًا بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بالعالم أجمع.

وأوصى فكي بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات بالحضور شخصيًا للرؤساء في مقره بالعاصمة أديس أبابا يومي السادس والسابع من فبراير المقبل فيما يتم عقد الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يومي الثالث والرابع من نفس الشهر، وذلك بسبب جائحة كورونا وتطور الموجة الثانية من الوباء.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي سيشهد فى القمة انتخابات مفوضية الاتحاد والتي ستشمل رئيس المفوضية ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة فيما لا يزال رئيس المفوضية الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الإفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة إفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

موضوعات متعلقة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

حقيقة هجوم 120 شخصا بالأسلحة الثقيلة على مزرعة بالجيزة

أسبوع الآلام.. وفاة 4 فنانين تحول الوسط الفنى لسراديق عزاء

الصور

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

شابة تفقد 50 كيلوجراما من وزنها بخطوات بسيطة خلال عام!

أيام زمان

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

أبرزها فى «بنت الجيران».. حكايات أغنيات شادية الممنوعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)

كورونا بين الإصابة والهلع النفسى بمكتبة مصر العامة.. اليوم