موسى فكي يبحث في القاهرة التطورات على الساحة الإفريقية

وصل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى محمد موسى فكى، إلى القاهرة، اليوم الأحد، قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الإفريقية قبل أيام من القمة الإفريقية في الشهر المقبل.وكان " فكى " قد ترأس الأربعاء الماضى بمقر الاتحاد بأديس أبابا أول أعمال القمة الإفريقية في نسختها الـ34، باجتماعات لجنة الممثلين الدائمين للسفراء الأفارقة واجتماعات لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، حيث تعقد القمة هذا العام في ظروف استثنائية جراء جائحة كورونا، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريد"، كأهم قطاعات حيوية وأكثرها تأثرًا بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل القطاعات بالعالم أجمع.وأوصى فكي بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات بالحضور شخصيًا للرؤساء في مقره بالعاصمة أديس أبابا يومي السادس والسابع من فبراير المقبل فيما يتم عقد الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يومي الثالث والرابع من نفس الشهر، وذلك بسبب جائحة كورونا وتطور الموجة الثانية من الوباء.يذكر أن الاتحاد الإفريقي سيشهد فى القمة انتخابات مفوضية الاتحاد والتي ستشمل رئيس المفوضية ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة فيما لا يزال رئيس المفوضية الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الإفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة إفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.