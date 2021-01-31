بعد آخر «فوتوسيشن» لها.. أبرز إطلالات أيقونة الموضة درة

خضعت الفنانة درة إلي جلسة تصوير مؤخرا، وكانت قد شاركت جمهورها تلك الصور علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".و أطلت درة على متابعيها بفستان أبيض سادة بكرانيش، وارتدت علي الفستان جاكيت واسع باللون الرصاصي، مع حذاء برقبة عليه بكعب عالي، وحرصت علي عمل تسريحة شعر بسيطة جذاء مرفوع إلى أعلى والباقي منسدلا علي ظهرها، وقامت بوضع مكياج خفيف يبرز جمالها.و تعتبر النجمة درة زروق واحدة من أيقونات الموضة، بسب اختيارها بأسلوب جميل لأزيائها، حيث أنها مواكبة للموضة بشكل مستمر وتتبع كل جديد يصدر وتختار منها ما يعجبها ويليق بها، ونصحبكم في مجموعة من أجمل إطلالاتها.