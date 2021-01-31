حظك اليوم.. برج القوس الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:41 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيا: تحتاج للمزيد من التركيز لأن عملك يتطلب مجهود عقلي كبير، خطط لوقتك جيدا واستغل الفرص المتاحة لك، أمورك المادية في تحسن عما سبق.
عاطفيا: ربما تعرض عليك الكثير من العلاقات العاطفية هذه الفترة ولكن عليك أن تستفيد من التجارب السابقة ولا تجعلها تؤثر عليك.
صحيا: نظم وقت نومك ولا تهمل أخذ الفيتامينات والأكل الصحي والخروج من الروتين الممل الذي يستنزف طاقتك.
مهنيا: تحتاج للمزيد من التركيز لأن عملك يتطلب مجهود عقلي كبير، خطط لوقتك جيدا واستغل الفرص المتاحة لك، أمورك المادية في تحسن عما سبق.
عاطفيا: ربما تعرض عليك الكثير من العلاقات العاطفية هذه الفترة ولكن عليك أن تستفيد من التجارب السابقة ولا تجعلها تؤثر عليك.
صحيا: نظم وقت نومك ولا تهمل أخذ الفيتامينات والأكل الصحي والخروج من الروتين الممل الذي يستنزف طاقتك.