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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اليوم.. اللجان النوعية بالبرلمان تبدأ مناقشة الحكومة حول تنفيذ «مصر تنطلق»

الأحد 31/يناير/2021 - 09:37 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات ساخنه على مدار الأسبوع الجاري، والتي تتمحور غالبيتها حول استدعاء الوزراء؛ لمناقشة البيانات التي ألقوها بالجلسات العامة التي تم عقدها على مدار أسبوعين ماضيين، وذلك لمناقشة ما جاء بها وإعداد تقارير عنها، بجانب استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي توجد على أجندة اللجان.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 3 اجتماعات، أولهم اليوم الأحد؛ للاستماع إلى وزير القوى العاملة بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الموافق 25 يناير.

كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر بعد غدٍ الثلاثاء؛ للاستماع إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة وعمال التشجير والعمال على حساب الصناديق الخاصة، والعمالة غير المنتظمة، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، من مشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدى للإجازات، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة.

من جانبها تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعا لها غدًا الإثنين؛ لأخذ الموافقة النهائية على مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

كما تجتمع اللجنة يوم الأربعاء المقبل؛ لمناقشة وزير الشباب والرياضة فى بيانه عن موقف الوزارة من برنامج عمل الحكومة الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الخميس الموافق 21 يناير.

أما لجنة تعقد الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقد برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي بدأت اللجنة فى مناقشته الأسبوع الماضى.

ويقضى مشروع القانون بمنح السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع والخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

وتبدأ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الاسبوع الجاري بـ 4 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول اليوم الأحد؛ لمناقشة رؤى الأعضاء حول خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثاني، كما تعقد اجتماعا آخر يوم الاثنين لإقرار الخطة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة بيان وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الذى ألقته على الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير.

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب 8 اجتماعات، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، بواقع اجتماعين فى اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.

كما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، بجانب تقرير اللجان المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتدرس لجنة النقل والمواصلات الأربعاء ما جاء ببيان وزير النقل الذى ألقاه أمام المجلس، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للإنفاق.

وتعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

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