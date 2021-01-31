جامعة الإسكندرية تُكرم مدير الأمن بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أمس السبت، التهنئة للواء محمود أبو عمرة، مدير الأمن، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.وأكد «قنصوة»، على أن هذه الزيارة تأتي عرفانا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى أن جامعة الإسكندرية تثمن جهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطنى، وخاصة فى المرحلة الحالية التى تتطلب تضافر الجهود لدعم مسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.ولفت إلى أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى صور الإنتماء للوطن والتضحية فى سبيله، كما قدم درع الجامعة لمدير الأمن مشيدًا بدور جهاز الشرطة في إقرار الأمن بالبلاد، ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن.