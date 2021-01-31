ارتباك في فريق ترامب القانوني قبل محاكمته أمام مجلس الشيوخ

قال مصدر مطلع، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انفصل فجأة عن المحاميين الرئيسيين في فريق الدفاع عنه في محاكمته في مجلس الشيوخ، في خطوة تربك استراتيجيته القانونية.وذكر المصدر، أن بوتش باورز وديبورا باربري لم يعد لهما دور في فريق ترامب، في خطوة وصفها بأنها قرار مشترك.وأشار مصدر آخر إلى أن ثلاثة محامين آخرين على علاقة بالفريق، وهم جوش هاوارد وجوني جاسر وجريج هاريس، انفصلوا أيضًا عن ترامب.وقال مصدر ثالث إنه ظهرت خلافات بين ترامب وباورز حول الاستراتيجية قبل المحاكمة، وأنه لا يزال الرئيس السابق يزعم أنه ضحية تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من نوفمبر التي فاز بها الرئيس جو بايدن.ويربك القرار فريق الدفاع الخاص بترامب، الذي يستعد للمحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير للنظر في لائحة المساءلة التي أقرها مجلس النواب.وكان مجلس النواب قد اتهم ترامب بتحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير.كان 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد أيدوا مسعى باء بالفشل يوم الثلاثاء؛ لوقف مساءلة ترامب في استعراض لوحدة الصفوف في الحزب رأى فيه البعض مؤشرًا واضحًا على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث الكابيتول.