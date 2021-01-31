930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 930 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لتبلغ حصيلة الإصابات 18 ألفًا و782 حالة.وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة «بانكوك بوست» التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد أن البلاد لم تسجل حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 77 وفاة، موضحًا أن الإصابات الجديدة تضمنت 7 حالات من الوافدين الخاضعين للحجر الصحي، بينما تعافت حتى الآن 11505 حالات من الفيروس.كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.