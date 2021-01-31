خبراء «الصحة العالمية» يزورون سوق ووهان أول بؤرة لكورونا بالصين

زار فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في مصادر وباء كوفيد- 19، اليوم الأحد، سوقًا في مدينة ووهان الصينية "البؤرة الأولى لفيروس كورونا في الصين"، حسبما ذكر صحفيون من وكالة فرانس برس.ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية الذي أُغلق منذ يناير الماضي ودخلوا إلى المكان المسيّج، في وقت منع حراس بسرعة آخرين من الدخول، حسب صحفيي فرانس برس.