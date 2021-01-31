547 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الأحد، أنها سجلت 547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها 15 حالة وافدة من كولومبيا.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 126 ألفا و323 حالة، تعافى منهم 118 ألفا و385 حالة، ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و755 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1185 حالة بعد تم تسجيل 6 حالات جديدة.