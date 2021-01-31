633 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة طوكيو، بلغت 99 ألفًا و841 حالة.وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الحصيلة اليومية للإصابات في العاصمة طوكيو، واصلت الانخفاض لأقل من ألف حالة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.