399 وفاة وأكثر من 11 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 11 ألفا و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليوني و216 ألفًا و363 حالة.ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الأحد، عن البيانات التي ينشرها المعهد، أنه تم تسجيل 399 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 56 ألفًا و945 حالة.وأفادت البيانات، بأن حوالي مليونًا و921 ألفًا و700 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 237 ألفًا و800 حالة نشطة في البلاد.