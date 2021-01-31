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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

136.5 ألف إصابة جديدة و2640 وفاة بكورونا في أمريكا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:59 ص
أمريكا
أمريكا
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أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 136 ألفا و252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 26 مليونا و69 ألفا و46 حالة.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 2640 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 439 ألفا و439 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 49 مليونا و932 ألفا و850 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 29 مليونا و577 ألفا و902 جرعة على الأقل للمواطنين.

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