355 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، أن البلاد سجلت 355 إصابة جديدة بكورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 78 ألفا و205 إصابات.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد - أنه من بين الإصابات الجديدة، يوجد 325 إصابة بعدوى محلية، و30 إصابة وافدة من الخارج، بينما سجلت البلاد 6 وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1،420 وفاة.وأضافت أن عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة أو الخطرة انخفض بمقدار شخصين عن اليوم السابق إلى 229 شخصا، موضحة ارتفاع عدد حالات الشفاء من المرض بمقدار 757 حالة شفاء عن اليوم السابق إلى 67 ألفا و878 حالة شفاء، بينما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 408 أشخاص إلى 8 آلاف و907 أشخاص.