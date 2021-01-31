مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض: وزعنا 50 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزعت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص.وأوضحت المراكز - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد - أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا".وكانت جامعة "جونز هوبكنز"، أعلنت أمس السبت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا.