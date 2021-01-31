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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض: وزعنا 50 مليون جرعة لقاح كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:52 ص
كورونا
كورونا
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها وزعت حوالي 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد، وأنه تم تطعيم نحو 30 مليون شخص.

وأوضحت المراكز - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد - أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما "فايزر- بيونتيك" و"مودرنا".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز"، أعلنت أمس السبت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ26 مليونا.

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