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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تبرز دور الجامعة العربية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف

الأحد 31/يناير/2021 - 08:46 ص
الصحف
الصحف
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أبرزت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأحد، الحديث عن جامعة الدول العربية ودورها الإقليمي والعالمي والذي من المتوقع أن تتزايد نشاطها في المستقبل بشكل إيجابي، وأيضا رصد الدولة 500 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى وتوفير "حياة كريمة للفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا.

فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد تحت عنوان "الجامعة العربية على أعتاب مرحلة جديدة" إن المنظمات الدولية الإقليمية مثلها مثل الدول تعمل فى بيئات دولية وإقليمية لم تسهم فى صناعتها هذه البيئات قد تمثل عاملا ايجابيا وقد تمثل فى المقابل عاملا سلبيا يعوق فعالية هذه المنظمات.

وأشارت إلى أن هذا المتغير المهم ظل حاضرا منذ أن عرف المجتمع الدولى ظاهرة التنظيم الدولى، لافتة إلى أن جامعة الدول العربية ليست استثناء من هذا الواقع فقد تأثرت الجامعة كفاعل إقليمي بالبيئة الدولية والإقليمية التى عملت فيها، بل لم يقتصر الأمر على جامعة الدول العربية فقد تأثرت العديد من المنظمات الدولية بالبيئة الدولية القائمة.

وضربت الصحيفة أمثلة كثيرة على ذلك فرغم ظروف جائحة كوفيد 19 التى تأثرت بها جميع دول العالم، لم تنج منظمة الصحة العالمية نفسها من تأثيرات توجهات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إزاء المنظمات الدولية بشكل عام وسعيها بشكل خاص الى تسييس الموقف من منظمة الصحة العالمية الأمر ذاته بالنسبة لجامعة الدول العربية فقد انعكس الصراع الدولى داخل إقليم الشرق الاوسط على دور الجامعة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وتوقعت الأهرام أن تكون هناك تحولات خلال الفترة المقبلة على المستويين الدولي والإقليمي ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على أداء جامعة الدول العربية على المستوى الدولى، مشيرة إلى أن هناك توقعات كبيرة بإحياء الادارة الامريكية الجديدة تقاليد العمل المؤسسي الدولى وسياسة تعددية الأطراف بما يتضمنه ذلك من اعادة الاعتبار لدور المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية فى صناعة السياسات الدولية على المستوى الاقليمى هناك فرصة كبيرة لتحسن العلاقات العربية العربية بشكل سيعكس نفسه على دور جامعة الدول العربية.

وأشارت إلى أن هذه التحولات الايجابية المتوقعة لا تنفى وجود مسئولية على الدول العربية نفسها، لافتة إلى ضرورة أن يقترن ذلك بوجود ارادة عربية لتفعيل وتوسيع دور الجامعة فى إدارة الأزمات العربية وادارة العلاقات العربية العربية بشكل عام كما لابد ان يقترن ذلك بارادة قوية لدى الجامعة نفسها لتوسيع وتفعيل هذا الدور.

وأكدت الصحيفة أن جامعة الدول العربية بقيادة الامين العام السيد أحمد أبو الغيط عملت فى ظل ظروف فى غاية التعقيد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أبو الغيط هو واحد من أمهر الدبلوماسيين المصريين وأكثرهم خبرة بطبيعة الأزمات العربية وبالنظامين العالمى والاقليمى وهو ما يفسر ترشيح مصر له دورة ثانية نتمنى ان ينجح خلالها فى أخذ الجامعة الى مستويات أكثر تقدما وتحقيق نقلة نوعية فى حالة العلاقات العربية العربية، والعربية الدولية.

فيما قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم إن الدولة رصدت 500 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وتوفير "حـيـاة كريمة للفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا.. وهــو المشـروع الضخم عالميا لتنمية الريف بشكل شامل، حيث تم إجراء مسح شامل للقرى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتحديد القرى الأولى بالرعاية وتم تحديد 277 قرية كبدايـة زادت إلــى 1500 قـريـة.. ليصل اجمالى القرى المستفيدة من هذه المبادرة إلى 4500 قرية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المبادرة تعمل على تطوير القــرى الأكـثـر احتياجا بالكامل وتحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة المنازل ومد وصلات مياه وصرف صحى وتوصيل الغاز الطبيعى وتطوير المبانى الحكومية والوحدات الصحية وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل تدريب وتشغيل للأسر الفقيرة وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لحياة كريمة.. مـع رفـع كفـاءة الـوحـدات الصحية وتوفير قوافل طبية وتقديم الدعم للمشروعات الصغيرة التى تهدف إلى مكافحة البطالة وتوفير أكشاك للشباب ومشروعات المـرأة وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وتحسين الـحـمـايـة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والبيئية وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن هذه المبادرة تحقق "حياة كريمة" للمواطنين وتشمل أكثر من محور منها.. تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة وسـكـن كـريـم مــن خلال تأهيل ورفـع كفاءة المنازل وتهدف الـوصـول إلى القرية النموذجية متكاملة الخدمات.

وأضافت أن اهتمام الـدولـة بتطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات يأتى فى إطار الإهتمام بصحة الإنـسـان وإعطاء الأولوية للرعاية الصحية وتوسيع مظلة الحماية االجتماعية.

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