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مصر

الرى: دراسة إنشاء «ممشى أهل مصر» بكورنيش زفتى

الأحد 31/يناير/2021 - 08:42 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع بنطاق محافظة الغربية، مؤكدًا أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبرى لتنفيذ المشروع طبقًا للبرنامج الزمني، مع الحرص على ضبط جودة التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف.

الجدير بالذكر أنه من المستهدف تأهيل ما يقرب من 219 كيلومتر من الترع بنطاق محافظة الغربية، وقد تم بالفعل الإنتهاء من تأهيل 53 كيلومترا، ويستهدف المشروع تحسين عملية إدارة المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش مدينة زفتى، ليصبح متنفسًا لأهالى المدينة والمناطق المجاورة، ولتعظيم الاستفادة من أملاك الرى، والمساهمة فى حماية نهر النيل من كافة أشكال التعديات.

كما تم مناقشة عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الموارد المائية والرى بنطاق المحافظة، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات إعلاءًا لهيبة الدولة ولحماية المجارى المائية من كافة أشكال التعديات، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

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